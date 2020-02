Der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz will für den CDU-Vorsitz kandidieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag in Berlin aus Parteikreisen.

Avatar_prignitzer von dpa

24. Februar 2020, 18:15 Uhr

Zuvor hatte die Bundespressekonferenz unter dem Titel «Zur Kandidatur für den CDU-Vorsitz» für Dienstag um 11.00 Uhr zu einer Pressekonferenz eingeladen.