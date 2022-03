Russische Invasion : Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Die russischen Angriffe auf ukrainische Städte lassen nicht nach. Kiew meldet unterdessen militärische Erfolge. Die Entwicklungen im Überblick.

Das russische Militär hat seine Luftangriffe gegen ukrainische Städte auch in der Nacht fortgesetzt. Nach ukrainischen Medienberichten wurden unter anderem die Hauptstadt Kiew sowie Luzk, Riwne und Charkiw von mehreren schweren Explosionen erschüttert. In Luzk im Nordwesten der Ukraine wurde ein Treibstoffdepot getroffen. Zuvor war in allen Regionen d...

