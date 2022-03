Deutschland liefert Raketen : Krieg in der Ukraine: Frieden schaffen mit noch mehr Waffen?

Frieden schaffen mit mehr Waffen? Das wird in der Ukraine kaum gelingen. Am Ende braucht es grundlegende Verhandlungen - am besten ohne Kriegsverbrecher Wladimir Putin.

Der Krieg in der Ukraine wird mit jedem Tag blutiger und das Auftreten des Putin-Regimes immer zynischer. Einerseits laufen Gespräche über eine Waffenruhe, andererseits verkündet Außenminister Sergej Lawrow, die sogenannte „Militäroperation“ zur Vernichtung des unabhängigen ukrainischen Staatswesens werde in jedem Fall weitergeführt. Damit droht eine f...

