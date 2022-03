DIW-Chef im Interview : Krieg in Ukraine: Fratzscher warnt vor bis zu zehn Prozent Inflation

Die Verbraucher müssen sich infolge des Kriegs in der Ukraine auf schwere Belastungen einstellen, so Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin). Im Interview spricht er über galoppierende Inflation und einen schweren Rückschlag für die Konjunktur in Deutschland.

Herr Fratzscher, wegen des Kriegs in der Ukraine schnellen die ohnehin schon hohen Energiepreise weiter in die Höhe. Was kommt da an den Zapfsäulen, beim Kauf von Heizöl und bei den Gasrechnungen auf die Verbraucher zu? Wahrscheinlich wird es im laufenden Jahr Inflationsraten von deutlich über fünf Prozent geben. Im Fall einer Eskalation des Kriegs un...

