Missbrauchsskandal : Kriminologe Pfeiffer wirft Kardinal Marx schwere Fehler vor

Der Kriminologe Pfeiffer ist nicht gut zu sprechen auf Kardinal Marx, seit die geplante Zusammenarbeit zwischen ihm und der Kirche vor einigen Jahren platzte - und formuliert schwere Vorwürfe.

München | Als der Münchner Kardinal Reinhard Marx Anfang Juni bekannt gab, sein Bischofsamt als Reaktion auf den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche aufgeben zu wollen, gab es Respektbekundungen von allen Seiten. Das änderte sich auch nicht, als Papst Franziskus dieses Gesuch in Rekordzeit ablehnte. Der Kriminologe Christian Pfeiffer vermisst in de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.