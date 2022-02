Pandemie : Kritik an Johnsons Plan für Ende der Isolationspflicht

Seit gestern ist bekannt, dass sich die Queen mit dem Coronavirus infiziert hat. Premierminister Johnson will heute dennoch weitere Lockerungen bekannt geben - und erntet schon vorab heftige Kritik.

In Großbritannien sind die Pläne für ein Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte am Montag bereits vor ihrer Veröffentlichung in der Kritik. Experten bezeichneten die geplanten Schritte als voreilig und nicht auf wissenschaftlichen Einschätzungen beruhend. Die oppositionelle Labour-Partei zeigt sich insbesondere über den Wegfall kostenloser T...

