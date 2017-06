Linke : Kuschelkurs und Konflikte

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Drei Tage Schaulaufen, drei Tage Weichen stellen für die Bundestagswahl: Die Linke hat sich gestern zum Auftakt ihres Programmparteitags in Hannover kämpferisch gegeben, will bei der Bundestagswahl erneut drittstärkste Kraft werden. Das Delegiertentreffen soll zum Aufbruchssignal werden: „Wir zeigen, dass es wenigstens eine Partei in Deutschland gibt, die nicht im neoliberalen Strom mitschwimmt“, so die Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht gegenüber unserer Redaktion.

Doch eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün erscheint im Augenblick kaum realistisch, keine 40 Prozent erreichen die drei Parteien in den Umfragen zusammen. Worauf stellt sich die Linke ein? Der Parteitag wird zu einer wichtigen Positionsbestimmung. Was bei der Linken im Mittelpunkt steht – ein Überblick:

Das Spitzen-Personal

Mit der Parteilinken Wagenknecht und dem durch und durch pragmatischen Dietmar Bartsch wird die Linke von einem ungleichen Duo in den Wahlkampf geführt. Ihrer Nominierung waren heftige Turbulenzen vorausgegangen. Inzwischen läuft das Teamplay auch mit den beiden Parteivorsitzenden Katja Kipping, die gestern Abend die Auftaktrede hielt, und Bernd Riexinger zwar besser. Doch liegt die Führung in vielen Richtungsfragen nicht auf einer Linie. Konflikte in der heißen Phase des Wahlkampfs könnten die Folge sein.

Die Koalitionsfrage

Ausgerechnet in diesem Punkt hatten sich die beiden Spitzenkandidaten vor dem Parteitag uneins gezeigt. Bartsch steht für einen Kuschelkurs gegenüber der SPD, wirbt unverdrossen weiter für die rot-rot-grüne Regierungsoption und wird dabei von Kipping unterstützt. Wagenknecht fährt einen harten Konfrontationskurs gegenüber SPD-Chef Schulz, hält ihn für mutlos, das Thema Rot-Rot-Grün für erledigt.

Die Signale der SPD

Vor der Saarland-Wahl hatte Kanzlerkandidat Schulz offensiv für Bündnisse mit der Linken geworben. Doch die Aussicht darauf verschreckte viele Wähler. Auch wenn es hinter den Kulissen unverändert Gesprächskontakte gibt: Öffentlich herrscht Funkstille. Schulz steckt im Dilemma. Im Moment würde es nicht reichen für Rot-Rot-Grün, ein Flirt mit der Linkspartei könnte Wähler kosten. Dennoch kann er eine Zusammenarbeit nicht ausschließen, will er Kanzler werden.

Die Inhalte

In Hannover soll das Wahlprogramm beschlossen werden. Darin finden sich die Brot-und-Butter-Themen der Genossen. Mit dem Ruf nach einem Mindestlohn von zwölf Euro, Rückkehr zur Rente mit 65, einer Grundsicherung von 1050 Euro und massiven Steuererhöhungen für Spitzenverdiener will die Partei im Wahlkampf punkten, gibt sich beim Oberthema soziale Gerechtigkeit als das Original. Außerdem fordern die Genossen laut Entwurf einen Stopp aller Bundeswehr-Auslandseinsätze. Positionen, bei denen sie im Fall der Fälle nachgeben müsste, um eine Regierungsbeteiligung zu ermöglichen.





von Rasmus Buchsteiner

erstellt am 10.Jun.2017 | 08:00 Uhr