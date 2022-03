Weltfrauentag : Lässt die Politik Alleinerziehende in Deutschland alleine?

Der Weltfrauentag am 8. März ist auch ein Tag für die Alleinerziehenden: In den meisten Fällen sind es nämlich Mütter, die ihre Kinder ohne Partner großziehen. Was will die neue Regierung für sie tun?

Vieles habe sie damals „kalt überrascht“, sagt Sara Buschmann. Von den Tücken der Teilzeit bis hin zur schwierigen Suche nach einem Kitaplatz für ihre Tochter - auf vieles war die 43-jährige Alleinerziehende aus Nordrhein-Westfalen nicht gefasst. „Als es dann wirklich so weit war, war ich wirklich negativ überrascht, wie sehr die Strukturen und der St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.