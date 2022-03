Ostholstein : Land fördert Glasfaserausbau mit neun Millionen Euro

Die Landesregierung fördert den Ausbau des Glasfasernetzes im Kreis Ostholstein mit neun Millionen Euro. „Schnelles Internet ist entscheidend für unsere Zukunftsfähigkeit, für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und für attraktive Orte zum Leben“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch. Gut 13.000 Kunden sollen von dem Projekt des Zweckverbands profitieren. Die Gesamtkosten betragen demnach knapp 109 Millionen Euro. Der Bund übernimmt davon mindestens 15 Millionen Euro. Den Rest steuern Städte und Gemeinden bei. Die Arbeiten haben im Oktober 2018 begonnen.

„Obwohl bezahlbarer Wohnraum in den Kreisen vorhanden ist, scheuen noch viele den Schritt auf das Land. Die Digitalisierung wird das ändern“, sagte Günther. Sie biete die Chance auf gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Nach Angaben der Landesregierung können im Norden mittlerweile mehr als die Hälfte aller Haushalte (58 Prozent) an das G...

