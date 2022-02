Politik : Landtag befasst sich mit der Situation der Geburtshilfe

Der Schleswig-Holsteinische Landtag befasst sich am Freitag (Sitzungsbeginn 10.00 Uhr) mit der Situation der Geburtshilfe im Land. SPD und SSW wollen die Landesregierung mit einem Antrag auffordern, die Geburtshilfe mit einem Aktionsplan zu stärken. Als Hintergrund nennen die Abgeordneten die überraschende Schließung des Kreißsaals in Ratzeburg. Auch die Geburtshilfe in Eckernförde stehe vor dem Aus. Das bedeute weitere Wege, längere Fahrtzeiten und ein Ausdünnen der Versorgung. Außerdem befasst sich das Landesparlament wieder mit der Corona-Pandemie, besonders mit dem Stand der Impfkampagne.

