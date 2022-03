Politik : Landwirte protestieren mit Traktoren gegen Ukraine-Krieg

Mit rund 150 Traktoren haben Landwirte aus dem Emsland gegen den Krieg Russlands gegen die Ukraine demonstriert. Die Schlepper versammelten sich am Dienstagabend auf einem Feld in der Nähe von Haselünne und bildeten mit ihren Scheinwerfern den aus der Luft zu lesenden Schriftzug „Stop the War“ (Beendet den Krieg), sagte der Sprecher der Bauern-Organisation „Land schafft Verbindung“, im Emsland, Matthias Everinghoff am Mittwoch. Auch aus den Nachbarregionen seien Landwirte mit ihren Traktoren angereist.

