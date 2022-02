Politik : Laumann zu Corona-Verordnung: „Wir stehen an Wendepunkt“

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat am Freitag Details der gelockerten neuen Corona-Schutzverordnung erläutert. „Wir stehen jetzt an einem Wendepunkt, an dem wir mit gutem Gewissen schrittweise Beschränkungen zurückfahren können“, erklärte er in Düsseldorf.

Die ab diesem Samstag gültige Neufassung sieht vor allem zwei wesentliche Erleichterungen vor: Die Zugangsbeschränkungen im Handel werden ebenso fallen wie Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene. Bisher ist die Personenzahl bei privaten Zusammenkünften auf zehn begrenzt. Für Ungeimpfte bleiben die Einschränkungen bis zum 19. März bestehen. Auc...

