Pandemie : Lauterbach dringt auf schnelles Eindämmen der Corona-Welle

Gesundheitsminister Lauterbach sieht keinen „Freedom Day“, sondern das Land inmitten einer weiteren schweren Corona-Welle. Sein Appell an die Länder: Hotspot-Regel nutzen - und an die Menschen: impfen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht Deutschland wieder in einer schweren Corona-Welle und hat die Länder dringend zum Gegensteuern aufgefordert. „Von einem "Freedom Day" kann keine Rede sein - ganz im Gegenteil“, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Angesichts sehr hoher Infektionszahlen sei eine Situation entstanden, in der man nicht einfach...

