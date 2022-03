Pandemie : Lauterbach mahnt angesichts Rekord-Corona-Zahlen zum Impfen

Ab dem 20. März werden die Corona-Maßnahmen in Deutschland gelockert. Doch derzeit gibt es hierzulande die höchste Inzidenz in Europa, wie Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagt. Er ruft zum Impfen auf.

Angesichts der im europäischen Vergleich aktuell besonders starken Verbreitung von Corona in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ungeimpfte Menschen erneut eindringlich zur Impfung gemahnt. Deutschland habe jetzt die höchste Corona-Inzidenz in Europa, so Lauterbach am Sonntag unter Verweis auf Daten der Weltgesundheitsorgani...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.