Bei „Anne Will“ : Lauterbach zofft sich mit Blume: „Stellen Sie sich nicht dümmer, als Sie sind“

Streit ist quasi das Lebenselixier von Talkshows. Bei „Anne Will“ gab es am Sonntag davon mehr als genug. Besonders zwischen Karl Lauterbach und Markus Blume ging es hoch her.

Talkmasterin Anne Will sprach am Sonntag mit ihren Gästen - mal wieder - über die Corona-Pandemie. Zu Gast waren unter anderen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und CSU-Generalsekretär Markus Blume. Zwischen den beiden Politikern ging fast zehn Minuten heftig hin und her. Grund für den Streit: die Gesetzeslage zur Impfpflicht. Die Bundesregieru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.