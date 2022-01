Markus Lanz : Lauterbach zur Rekord-Inzidenz: Lage so gut, wie wir hoffen konnten

Impfpflicht, Omikron, Rekord-Inzidenzen: Gesundheitsminister Karl Lauterbach nimmt als Gast im ZDF-Talk von Markus Lanz Stellung zur Coronalage.

Avatar_prignitzer von Daniel Benedict

19. Januar 2022, 17:42 Uhr

Impfpflicht, Omikron, Rekord-Inzidenzen: Gesundheitsminister Karl Lauterbach nimmt als Gast im ZDF-Talk von Markus Lanz Stellung zur Coronalage.

Markus Lanz befragt in seinem ZDF-Talk am Mittwoch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Das Gespräch steht im Zeichen massiv steigender Infektionszahlen.

Lauterbach: Verdopplungszeit erfolgreich gedrosselt

Trotz der rasant steigenden Sieben-Tage-Inzidenz von über 100.000: Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zeigt sich im ZDF-Talk von Markus Lanz mit dem Erfolg der Eindämmungsmaßnahmen zufrieden: „Bisher kommen wir so gut durch die Welle, wie wir erhoffen konnten“, sagt er zu Beginn der Sendung. Die aktuellen Regeln dienten dem Abflachen der Kurve. Das sei bislang gelungen. Lauterbach: „Wir haben die Verdopplungszeit der Omikronwelle verlängern können von ungefähr zwei, zweieinhalb Tagen auf sechseinhalb Tage. Es ist schlimm genug, kein Grund zur Entwarnung, aber die Maßnahmen, die ergriffen wurden, wirken.“ Und das, so der Minister, auch etwa in der vorausberechneten Größenordnung.

Minister kündigt Maßnahmen für schwere Welle an

Für eine zu erwartende sehr schwere Welle brauche es Lauterbach zufolge Gegenmaßnahmen in drei Bereichen: Zum einen seien das „gute Quarantäne- und Isolationsregeln“. Das sei bereits umgesetzt. Zusätzlich seien neue Testregeln nötig, bei denen die PCR-Tests in Bereichen wie der Pflege priorisiert eingesetzt werden müssen. Am Wochenende will Lauterbach ein Konzept dazu vorlegen, dass bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am Montag beschlossen werden könne. Dritter Bauteil sein eine saubere Definition der Bedingungen, unter denen man etwa als genesen gelte.

Mitte Februar mehrere Hunderttausend Fälle pro Tag

Für den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie hält Lauterbach verschiedene Szenarien für denkbar. Realistisch nennt er einen Höhepunkt der Welle um die Mitte Februar herum – mit „mehreren Hundertausend Fällen pro Tag“. Wenn sich diese Erwartung von Ländern unterscheide, dann, so der Minister, „da wir in Deutschland eine hohe Zahl von Ungeimpften bei den Älteren haben“. Zum Vergleich zitiert Lauterbach die Lage in England, wo von den Über-50-Jährigen nur ein bis zwei Prozent noch ungeimpft seien – zugleich seien in dieser Gruppe 90 Prozent sogar schon geboostert. Mit dieser Ausgangslage könnte ein Land sehr hohe Fallzahlen verkraften, ohne dass die Intensivstationen überliefen. „Das sind aber nicht wir“, sagt Lauterbach. „Wir haben die Gefährdung, durch die große Zahl derjenigen, die unwillig sind, die Impfung zu akzeptieren, aber trotzdem voll im Risiko stehen.“

Diese Gäste hat Markus Lanz heute im Studio

Karl Lauterbach, Politiker: Der Bundesgesundheitsminister (SPD) äußert sich zu den Rekord-Infektionszahlen, der Teststrategie, der Debatte um eine Corona-Impfpflicht und den Chancen auf ein baldiges Ende der Pandemie.

Petra Köpping, Politikerin: Die sächsische SPD-Gesundheitsministerin erläutert ihren Krisenkurs und nimmt Stellung zur fortschreitenden gesellschaftlichen Spaltung.

Matthias Quent, Extremismus-Forscher: Der Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal beschreibt, wie radikale Gruppen die Corona-Krisensituation für ihre Zwecke systematisch instrumentalisieren.

Franziska Klemenz, Journalistin: Die „Sächsische Zeitung“-Redakteurin analysiert die sächsische Innenpolitik und spricht über Gründe der niedrigen Impfquote in Ostdeutschland und über ihre Recherchen auf den Corona-Demos.

Sendetermin: „Markus Lanz“, ZDF, Mittwoch, 19. Januar 2022, 23.15 Uhr.