Schockierende Umfragen : Lieber auswandern? So stark sind die Demokratie-Zweifel in Deutschland

Die Corona-Pandemie beschädigt in Deutschland offenbar das Vertrauen in die Demokratie. Immer mehr Bundesbürger hegen laut Umfragen Zweifel an Exekutive und Parlamenten. Der Anteil der Misstrauischen ist dabei schockierend.

Gefährliche Zeiten für die Demokratie? In Deutschland wachsen während der Corona-Pandemie offenbar die Vorbehalte gegen die Regierungsform. Gar ein Viertel der Bundesbürger wähnte die Bundesrepublik auf dem Weg in eine Diktatur, heißt es in einem Bericht der „Welt am Sonntag“. Die Zeitung beruft sich auf eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschun...

