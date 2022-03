Südamerika : Linkspolitiker Boric als neuer Präsident von Chile vereidigt

Nach massiven Protesten versucht Chile nun den Neustart mit Gabriel Boric: Der neue chilenische Präsident will das Land innenpolitisch reformieren.

Als bislang jüngster Präsident in der Geschichte Chiles ist der Linkspolitiker Gabriel Boric als neuer Präsident des südamerikanischen Landes vereidigt worden. Der 36-Jährige legte am Freitag im Kongress in Valparaíso seinen Amtseid ab. Der frühere Studentenführer hatte sich bei der Wahl im vergangenen Jahr gegen den deutschstämmigen Rechtsaußenkandida...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.