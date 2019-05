Kein klarer Favorit : Litauen wählt einen neuen Präsidenten

Im baltischen EU-Land Litauen hat ein Staatsoberhaupt mehr Kompetenzen als beispielsweise in Deutschland. Bei der Wahl am Sonntag bewarben sich neun Kandidaten. Macht am Ende wieder eine Frau das Rennen?

von dpa

12. Mai 2019, 14:53 Uhr

Litauen hat heute ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Nach Angaben der Wahlkommission in Vilnius gaben bei der Direktwahl bis zum frühen Nachmittag mehr als ein Drittel der rund 2,5 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme ab.

Um die Nachfolge von Dalia Grybauskaite im höchsten Staatsamt des baltischen EU- und Nato-Landes bewarben sich neun Kandidaten.

Für einen Sieg in der ersten Runde waren mehr als 50 Prozent der Stimmen nötig. Sollte erwartungsgemäß kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen, gehen die beiden Bestplatzierten am 26. Mai - parallel zur Europawahl - in eine Stichwahl.

In Litauen hat das Staatsoberhaupt vorwiegend repräsentative Aufgaben, im Vergleich zum deutschen Bundespräsidenten aber weitergehende Kompetenzen in der Außen- und Verteidigungspolitik.

Grybauskaite kann nach zwei fünfjährigen Amtszeiten verfassungsgemäß nicht mehr kanditieren. Die frühere EU-Finanzkommissarin ist seit Juli 2009 das erste weibliche Staatsoberhaupt seit der wiedererlangten Unabhängigkeit Litauens 1990 von der Sowjetunion.

Die besten Chancen konnten sich Umfragen vor der Wahl zufolge die von der konservativen Oppositionspartei Vaterlandsunion nominierte Ex-Finanzministerin Ingrida Simonyte, der unabhängige Ökonom Gitanas Nauseda und der amtierende Regierungschef Saulius Skvernelis ausrechnen. Dominiert wurde der Wahlkampf im größten und südlichsten der drei Baltenstaaten von wirtschafts- und sozialpolitischen Themen.

Während Nauseda sich zuversichtlich zu seinen Chancen äußerte, wollte Simonyte keine Einschätzung zu den möglichen Wahlergebnissen abgeben. «Wir werden sie sehr bald sehen», sagte sie nach ihrer Stimmabgabe. Skvernelis zeigte sich angriffslustig: «Ich erwarte einen ernsten Kampf in der Stichwahl und bin dazu bereit», sagte er.

Amtsinhaberin Grybauskaite hielt öffentlich bedeckt. «Ich habe für den Besten gestimmt, und ich wünsche jedem litauischen Bürger, dass er mit Verstand und Herz entscheidet», sagte sie nach ihrer vorzeitigen Stimmabgabe in Vilnius. Ex-Staatschef Valdas Adamkus fiel die Wahl nach eigenen Angaben «sehr leicht». Für ihn müsse der Präsident «eine klare Vision für die Zukunft Litauens« haben und sich «für die Sicherheit des litauischen Volkes und Staats einsetzen».

Zeitgleich mit der Präsidentenwahl gibt es zwei Volksabstimmungen. Die Einwohner des Ostseestaats stimmen darin über die Einführung einer doppelten Staatsbürgerschaft und die Verringerung der Abgeordnetenanzahl im litauischen Parlament ab.