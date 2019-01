Brexit-Debatte im britischen Unterhaus : Liveblog: Abgeordnete stimmen für Nachverhandlung zu Irland-Frage

Am Abend stimmen die Abgeordneten über den künftigen Brexit-Kurs ab. Alle Entwicklungen im Liveblog.

von svz.de

29. Januar 2019, 12:42 Uhr

Das Parlament will am Abend über mehrere Anträge von Abgeordneten abstimmen, mit denen sie Einfluss auf den Brexit-Prozess nehmen wollen. Sieben Anträge hat Parlamentspräsident John Bercow ausgewählt. Sie werden von ca. 20 Uhr MEZ an in der Reihenfolge wie unten aufgelistet zur Abstimmung gestellt. Über zwei davon, die Anträge (o) und (j), wird aber nur abgestimmt, wenn die jeweils vorhergehenden durchfallen. Alle anderen Änderungsanträge können auch nebeneinander stehen.

Wichtig ist: Erst zum Schluss wird über das Gesamtpaket abgestimmt. Sollte es abgelehnt werden, sind alle Änderungen hinfällig.

ABGELEHNT Corbyn-Antrag (a): engere Bindung an die EU inklusive Mitgliedschaft in der Europäischen Zollunion und ein zweites Brexit-Referendum

engere Bindung an die EU inklusive Mitgliedschaft in der Europäischen Zollunion und ein zweites Brexit-Referendum ABGELEHNT Blackford-Antrag (o): Verschiebung des Brexits, Schottland soll in der EU bleiben dürfen

Verschiebung des Brexits, Schottland soll in der EU bleiben dürfen ABGELEHNT Grieve (g): Reihe von Abstimmungen über Alternativen zum Brexit-Abkommen der Regierung an sechs Tagen im Februar und März, Details offen

Reihe von Abstimmungen über Alternativen zum Brexit-Abkommen der Regierung an sechs Tagen im Februar und März, Details offen ABGELEHNT Cooper (b): Verschiebung des Brexits per Gesetz um zwölf Monate, sollte bis Ende Februar kein Abkommen über den Austritt ratifiziert sein

Verschiebung des Brexits per Gesetz um zwölf Monate, sollte bis Ende Februar kein Abkommen über den Austritt ratifiziert sein ABGELEHNT Reeves (j): Verschiebung des Brexits ohne Gesetz, woran die Regierung nicht gebunden wäre

Verschiebung des Brexits ohne Gesetz, woran die Regierung nicht gebunden wäre ANGENOMMEN Spelman (i): kein Brexit ohne Abkommen, wobei ein No-Deal-Brexit dadurch nicht abgewendet wäre

kein Brexit ohne Abkommen, wobei ein No-Deal-Brexit dadurch nicht abgewendet wäre ANGENOMMEN Brady (n): Streichung der Garantie für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland aus dem Brexit-Abkommen, stattdessen "alternative Regelungen"

Verfolgen Sie die Unterhaus-Debatte hier im Livestream und in unserem Liveblog: