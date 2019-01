Neuigkeiten und Reaktionen : Liveblog: Unterhaus entscheidet über Mays "Plan B" für den Brexit

Am Dienstag steht das Brexit-Abkommen erneut zur Abstimmung. Verfolgen Sie hier alle Entwicklungen im Liveblog.

von svz.de

29. Januar 2019, 12:42 Uhr

Die britische Premierministerin Theresa May will am Dienstag die Abgeordneten in London über einen „Plan B“ zum EU-Austritt abstimmen lassen. Ein zwischen ihr und Brüssel ausgehandeltes Brexit-Abkommen war zuvor im Parlament durchgefallen. Überzeugt ihre Brexit-Vorlage im zweiten Anlauf? Über Neuigkeiten und Reaktionen informieren wir Sie hier ab Dienstag, 29. Januar, 16 Uhr: