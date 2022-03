Ukraine-Krieg : Losse-Müller gegen Importstopp für Energie aus Russland

Der SPD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai, Thomas Losse-Müller, lehnt einen Importstopp für Energieträger aus Russland ab. Ein Teil des aktuellen Preisanstieges werde durch die Debatte über einen solchen Einfuhrstopp ausgelöst, erklärte Losse-Müller am Dienstag. „Die CDU fordert Entlastungen für einen Preisanstieg, den sie durch diese Diskussion mit verursacht.“ Mit Blick auf Versorgungssicherheit und Energiepreise sei er gegen einen Importstopp, betonte Losse-Müller.

Unter anderem Schleswig-Holsteins CDU-Landtagsfraktionschef Tobias Koch hatte sich für einen Einfuhrstopp für russisches Erdgas nach Deutschland ausgesprochen. „Angesichts der furchtbaren Bilder aus der Ukraine ist es beschämend und unerträglich, dass Deutschland weiterhin jeden Tag russisches Erdgas importiert und damit Putins Angriffskrieg finanziert...

