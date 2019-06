Maas-Reise in die Krisenregion : Maas bekennt sich zur Zwei-Staaten-Lösung für Nahost

Vier Tage lang reist Außenminister Maas durch die Region mit der wohl größten Dichte an Krisen weltweit. Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA stehen dabei im Vordergrund.

von dpa

09. Juni 2019, 12:22 Uhr

Mit Blick auf den mit Spannung erwarteten US-Friedensplan für den Nahen Osten hat sich Außenminister Heiko Maas klar zu der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung bekannt, die einen von Israel unabhängigen palästinensischen Staat vorsieht.

Nach einem Treffen mit seinem jordanischen Amtskollegen Ayman Safadi sagte er am Sonntag in Amman: «Wir sind und wir bleiben uns einig in der Notwendigkeit einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung.»

Gleichzeitig sagte er dem von den USA boykottierten Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen UNRWA weitere Unterstützung zu. Auch in Zukunft werde der Arbeit dieses Hilfswerks «hohe Bedeutung» zukommen. «Deshalb wird die Unterstützung Deutschlands dafür auch anhalten.» Die USA sind unter Präsident Donald Trump aus der Finanzierung des UNWRA ausgestiegen. Washington argumentiert, Investitionen seien besser geeignet als Spenden, um das Leben der Palästinenser zu verbessern.

Der Berater und Schwiegersohn Trumps, , will bald einen Friedensplan für den seit Jahren festgefahrenen Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern vorstellen. US-Medien zufolge deutet vieles darauf hin, dass den Palästinensern mit dem Versprechen von Wohlstandsgewinnen der Verzicht auf einen eigenen Staat schmackhaft gemacht werden soll.

Für den 25. und 26. Juni ist eine Konferenz für Investitionen in den Palästinensergebieten geplant, die in dem kleinen Golfstaat Bahrain stattfinden soll. Die Palästinenser lehnen die Veranstaltung ab, weil sie nicht zu politischen Zugeständnissen für materielle Verbesserungen ihrer Lebenssituation bereit sind.