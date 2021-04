Außenminister : Maas verspricht Afghanistan Hilfe auch nach Nato-Abzug

Der Countdown für den Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan läuft. Nun besucht Außenminister Maas das Land. An die Regierung hat er eine klare Botschaft. Aber auch an die Taliban.

Masar-e Scharif | Kurz vor Beginn des Nato-Truppenabzugs aus Afghanistan hat Außenminister Heiko Maas dem Land weitere Unterstützung für die Zeit danach versprochen. „Deutschland bleibt ein verlässlicher Partner an der Seite der Menschen in Afghanistan", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag bei einem Kurzbesuch in der Hauptstadt Kabul und bei den deutschen Soldaten...

