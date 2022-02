Konflikte : Macron drängt Iran im Atomstreit zu Verhandlungslösung

Seit Monaten vermittelt Frankreich gemeinsam mit anderen Staaten zwischem dem Iran und den USA, um das Atomabkommen aus dem Jahr 2015 wiederherzustellen - und eine Nuklearkrise abzuwenden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Iran im Atomstreit gedrängt, auf eine Verhandlungslösung einzugehen. In einem eineinhalbstündigen Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi habe Macron die dringende Notwendigkeit betont, ein Abkommen zu schließen, so lange noch Zeit sei, teilte der Élyséepalast in Paris mit. Unter Beteiligung...

