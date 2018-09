Vollversammlung in Fulda : Mainzer Bischof hält Diskussion über Zölibat für sinnvoll

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf hält nach einer Studie über Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche eine Diskussion über den Zölibat grundsätzlich für sinnvoll. Er warnt aber vor zu einfachen Antworten.

von dpa

27. September 2018, 13:08 Uhr

Auf die Frage nach einer Freistellung vom Zölibat sagte er dem SWR-Magazin «Zur Sache Rheinland-Pfalz!»: «Ich würde mal für mich sagen, es darf kein Tabuthema sein, darüber zu reden.»

Für eine bundesweite Studie der Deutschen Bischofskonferenz hatte das Bistum Mainz Akten von 1946 bis zum Sommer 2017 gesichtet. Darin werden 53 Geistliche des sexuellen Missbrauchs beschuldigt, 122 männliche und 47 weibliche Opfer wurden erfasst. Das Bistum liegt zum Großteil in Hessen, zum kleineren Teil in Rheinland-Pfalz.

«Das System ist in Frage gestellt, das System hat versagt», sagte Kohlgraf dem SWR-Magazin, das an diesem Donnerstag ausgestrahlt wird. Er betonte: «Was die Studie allerdings auch klarmacht, dass plakative Antworten auch jetzt zu billig sind, einfach zu sagen, wir schaffen den Zölibat ab, dann haben wir kein Problem mehr - ich weiß nicht, ob

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, wird sich zum Ende der Vollversammlung zu den Beratungen über den Missbrauchsskandal äußern. Der Münchner Kardinal werde das Thema bei seiner abschließenden Pressekonferenz in Fulda aufgreifen, hieß es.

Spekuliert wird vor allem darüber, welche Lehren und Konsequenzen die Kirche aus den Enthüllungen ziehen will. Marx hatte in diesem Zusammenhang angedeutet, dass die Bischöfe im Laufe der Woche auch über mögliche Strukturänderungen in der Kirche beraten wollten. Eine am Dienstag vorgestellte Studie hatte den massiven sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch katholische Kleriker in den vergangenen Jahrzehnten detailliert belegt. Zwischen 1946 und 2014 sollen demnach mindestens 1670 katholische Kleriker 3677 meist männliche Minderjährige missbraucht haben.

Die mit der Untersuchung beauftragten Wissenschaftler benannten zudem problematische Strukturen, die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche auch heute noch begünstigen könnten. Sie nannten in diesem Zusammenhang die ausgeprägte klerikale Macht Einzelner, die Verpflichtung der Priester zur Ehelosigkeit (Zölibat) sowie einen innerkirchlich «problematischen Umgang» mit dem Thema Sexualität - vor allem mit der Homosexualität.