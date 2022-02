Politik : Martin Vincentz ist neuer Landeschef der NRW-AfD

Die nordrhein-westfälische AfD hat den Landtagsabgeordneten Martin Vincentz zu ihrem neuen Landeschef gewählt. In einer Kampfkandidatur um den Spitzenposten unterlag der Bundestagsabgeordnete Fabian Jacobi beim Landesparteitag in Siegen am Samstag dem Fraktionsvize im Landtag Vincentz deutlich mit 31,18 zu 63,03 Prozent der Delegierten-Stimmen, wie eine Sprecherin der Partei sagte. Insgesamt hatten 456 der Delegierten ihre Stimme abgegeben, wenige enthielten sich oder stimmten mit Nein für beide Kandidaten.

Der bisherige Landesvorsitzende der rechtspopulistischen Partei, Rüdiger Lucassen, war nicht mehr angetreten. Seinen Rückzug hatte der 70-Jährige damit begründet, einem Generationswechsel nicht im Weg stehen zu wollen. Der 35-jährige Nachfolger Vincentz kommt vom Niederrhein und ist als Mediziner auch politisch auf Gesundheitsthemen spezialisiert. Im V...

