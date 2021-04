Kremlkritiker : Mehr als 100 Festnahmen bei Pro-Nawalny-Demos in Russland

Bei Protesten gegen den Umgang der russischen Regierung mit dem inhaftierten Kremlkritiker greift der Staatsapparat hart durch. Auch zwei führende Mitarbeiterinnen Nawalnys wurden in Gewahrsam genommen.

Moskau | Bei Protesten gegen die Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny hat es in Russland erste Festnahmen gegeben. Das Bürgerrechtsportal Owd-Info zählte am Mittwochnachmittag schon mehr als 100 Fälle - darunter in mehreren sibirischen Städten, wo die Menschen aufgrund der Zeitverschiebung schon Stunden früher auf die Straßen gingen als etwa in der ...

