Politik : Mehr als 2000 Lehrer in digitaler Winterakademie: Rekord

Während ihre Schüler die Ferien genießen, bilden sich mehr als 2000 Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern in der diesjährigen Winterakademie weiter. Für die dreitägige Fortbildung mit 14 Veranstaltungen lägen 2200 Registrierungen vor, teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Montag mit. Das sei Rekord.

Die Winterakademie findet immer zu Beginn der Winterferien statt. Besonders nachgefragt seien in diesem Jahr Veranstaltungen zur Digitalisierung, hieß es. Die Lehrer erhielten in den Fortbildungen konkrete Anregungen, wie sie digitale Medien im Unterricht einsetzen und ihn dadurch abwechslungsreicher machen könnten. Es gibt aber auch Veranstaltungen zu...

