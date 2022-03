Gesundheit : Mehr Praxisärzte - Durchschnittsalter steigt nicht weiter

Die Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) hat Daten zu Praxisärzten in Deutschland ausgewertet. Demnach steigt die Zahl der Praxisärzte und auch der Frauenanteil legt zu.

Die Zahl der Praxisärzte in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter gestiegen - das Durchschnittsalter aber zum zweiten Mal in Folge nicht mehr. Bei den niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten sank es insgesamt nochmals leicht auf 54,18 Jahre. Das geht aus einer Auswertung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) mit Stand von Ende 2021 he...

