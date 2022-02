Gesellschaft : Menschen fühlen sich weltweit immer unsicherer

Einem Bericht der UN-Entwicklungsagentur UNDP zufolge geben sechs von sieben Befragten an, Unsicherheit zu empfinden. Auch in Industriestaaten sind Menschen besorgt über die Zukunft.

Trotz fortschreitender Entwicklung fühlen sich die Menschen in vielen Staaten der Welt einem UN-Bericht zufolge unsicherer denn je. In „fast allen Ländern“ einschließlich der Industriestaaten sei das Sicherheitsgefühl „auf einem Tiefpunkt“, teilte die UN-Entwicklungsagentur UNDP mit. Demnach gaben sechs von sieben Befragten an, etwas oder viel Unsicher...

