Gespräche der Union : Merkel und Seehofer wollen Zoff um Obergrenze lösen

erstellt am 08.Okt.2017 | 04:55 Uhr

Die Spitzen von CDU und CSU wollen heute nach einer gemeinsamen Linie für Verhandlungen mit Grünen und FDP auf dem Weg zu einem Jamaika-Bündnis suchen.

Bei dem Treffen unter anderem von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer in Berlin soll vor allem der lange währende Streit über eine Obergrenze für Flüchtlinge beigelegt werden. Die CSU will eine starre Grenze, die CDU ist bislang dagegen - ebenso wie Grüne und FDP. Die Gespräche finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Zum Abschluss des dreitägigen «Deutschlandtags» der Jungen Union in Dresden wird die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) zur Parteijugend sprechen. Merkel hatte am Samstag in Dresden erstmals Gespräche über eine Jamaika-Koalition angekündigt - trotz der noch ausstehenden Einigung mit der CSU im Obergrenzen-Streit. Die CDU-Chefin musste sich vom Nachwuchs teils heftige Kritik anhören.