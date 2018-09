Vorwurf des Stillstands : Merkel verspricht Industrie bessere Koalitionsarbeit

Die Regierung beschäftige sich zu sehr mit sich selbst, schimpft der Industrieverband BDI. Es müsse wieder mehr regiert werden. Die wirtschaftliche Stärke Deutschlands sei angreifbar.

von dpa

25. September 2018, 11:55 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach heftigen koalitionsinternen Konflikten eine Verbesserung der Regierungsarbeit versprochen.

Merkel sagte beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin: «Ich kann Sie alle gut verstehen, wenn Sie sagen, die Regierungsbildung war schon so lange und danach gab es wieder einen hohen Anteil an Selbstbeschäftigung, das wünschen wir uns anders». Sie nehme die Bitte «sehr positiv auf», sagte die Kanzlerin. «Ich werde alles daran setzen, da zu Verbesserungen zu kommen.»

Merkel hatte erst am Montag Fehler beim Umgang mit dem umstrittenen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen eingeräumt. Sie habe sich bei der ursprünglich geplanten Beförderung Maaßens zum Staatssekretär «zu sehr mit der Funktionalität und den Abläufen im Innenministerium beschäftigt, aber zu wenig an das gedacht, was die Menschen zu Recht bewegt», sagte Merkel und drückte ihr Bedauern aus.

Die Kanzlerin sagte, es gebe große Herausforderungen. Sie nannte den Handelskonflikt zwischen den USA und der EU sowie den Ausstieg Großbritanniens aus der EU. Bei den Brexit-Verhandlungen gehe es im Herbst in die entscheidende Phase. In den nächsten sechs bis acht Wochen stehe «härteste Arbeit» bevor. Es sei aber derzeit unklar, was Großbritannien eigentlich möchte. Merkel nannte als Herausforderung außerdem den digitalen Wandel und künstliche Intelligenz.