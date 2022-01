Parteitag : Merz: CDU muss „wieder Selbstbewusstsein” ausstrahlen

Avatar_prignitzer von DPA User

20. Januar 2022, 03:36 Uhr

Der designierte CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hofft, dass die Partei von der Schockphase und der Gewöhnungsphase nun endlich in die Aufbruchsphase eintritt.

Die CDU muss nach Auffassung ihres designierten Vorsitzenden Friedrich Merz schnell die Oppositionsrolle annehmen und zu neuem Selbstvertrauen finden. Nach der Niederlage bei der Bundestagswahl im September befinde sich die Partei gerade in der zweiten Phase der Opposition. „Zuerst war die Schockphase, jetzt sind wir in der Gewöhnungsphase”, sagte Merz der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Ich hoffe, dass nach dem Parteitag relativ schnell die Aufbruchphase folgt.”

Merz soll an diesem Samstag von einem digitalen Parteitag zum Nachfolger von Armin Laschet als CDU-Vorsitzender gewählt werden. Er hatte sich im vergangenen Dezember in einer Mitgliederbefragung gegen den CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und gegen den früheren Kanzleramtschef Helge Braun durchgesetzt. Beide treten jetzt beim Parteitag nicht mehr an.

„Wichtig ist, dass die Partei wieder Selbstbewusstsein und Zuversicht ausstrahlt, dass wir diese Rolle annehmen und nicht wie Franz Müntefering sagen „Opposition ist Mist”, betonte Merz. „Nein, Opposition ist auch ein Wählerauftrag, ist konstitutiver Bestandteil der demokratischen Ordnung unseres Landes. Deshalb haben wir da auch etwas zu tun. Und wenn wir es gut machen, dann ist die Opposition von heute die Regierung von morgen.”

Merz blieb eine Antwort auf die Frage schuldig, ob er auch den Vorsitz der Unionsfraktion im Bundestag anstrebe. „Die Entscheidung steht im April an. Und genau zu diesem Zeitpunkt werden wir sie treffen. Es gibt aus heutiger Sicht, Mitte Januar, überhaupt keinen Grund, über dieses Thema nachzudenken.” Der bis April gewählte Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat bereits erklärt, dass er das Amt gerne weiter ausüben würde.