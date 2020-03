Dank für Genesungswünsche : Merz: Symptome des Coronavirus etwas stärker geworden

Er gilt als einer von drei aussichtsreichen Kanzlerkandidaten der Union. Nun hat sich Friedrich Merz mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.

Avatar_prignitzer von dpa

18. März 2020, 12:29 Uhr

Die Grippesymptome beim mit dem Coronavirus infizierten Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz sind nach dessen Angaben «etwas stärker geworden».

Merz bedankte sich am Mittwoch via Twitter «für die überwältigende Zahl von Genesungswünschen, die ich seit gestern bekommen habe». Er fügte hinzu: «Am Tag 4 sind die Grippesymptome etwas stärker geworden. Ich bleibe zuversichtlich und danke allen, die unser Gesundheitssystem so engagiert am Laufen halten.»

Der 64-jährige Merz hatte am Dienstag mitgeteilt, dass er sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt habe. «Ein am Sonntag bei mir durchgeführter Corona-Test ist positiv. Ich werde bis Ende nächster Woche zuhause unter Quarantäne stehen», sagte Merz. Am Dienstag erklärte er noch: «Zum Glück habe ich nur leichte bis mittlere Symptome. Alle Termine sind abgesagt. Ich folge strikt den Anweisungen des Gesundheitsamtes.»