Bildung : Milliarden für Schuldigitalisierung kommen kaum an

Mehr als sechs Milliarden Euro will der Bund in die Digitalisierung der Schulen in Deutschland stecken. Bisher kam dort aber nur wenig an.

Rund drei Jahre nach dem Start des Digitalpakts Schule für die Digitalisierung von Deutschlands Schulen sind nur rund 1,2 von mittlerweile 6,5 Milliarden Euro abgeflossen. Das teilte das Bundesbildungsministerium am Freitag in Berlin mit. „Angekommen sind davon bisher vor allem die Gelder für Tablets und Laptops für Schülerinnen und Schüler“, sagte Bu...

