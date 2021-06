Parlament : Misstrauen vor Mittsommer: Politische Krise in Schweden

Ein historischer Tag in Schweden: Linke, Rechte und Konservative bringen die Regierung von Stefan Löfven per Misstrauensvotum praktisch zum Sturz. Dem Sozialdemokraten bleiben zwei Optionen.

Stockholm | Mitten in der Pandemie und unmittelbar vor den sonst so fröhlichen Mittsommerfesten ist Schweden in eine politische Krise gestürzt. Im Parlament von Stockholm sprach eine Mehrheit dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven am Montag das Misstrauen aus. Damit ist dessen Minderheitsregierung praktisch abgewählt. Der 63-Jährige hat nun...

