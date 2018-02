Bertelsmann-Studie : Mit jedem Kind ein bisschen ärmer

Die Linksfraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern sieht die Bertelsmann-Studie als Beleg dafür, dass die bisherigen Maßnahmen zur Armutsbekämpfung im Bund und im Land nicht ausreichen. „Die Politik von SPD und CDU schafft und verstetigt Armut in Deutschland“, kritisierte gestern die Vorsitzende der Linksfraktion, Simone Oldenburg. Im Nordosten sei jede fünfte Person und sogar jedes dritte Kind unter 18 Jahren armutsgefährdet. Alleinerziehende fristeten ein Leben am Existenzminimum, so Oldenburg. Auch im neuen Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD suche man vergeblich eine spürbare Förderung gerade armer Familien. „Es muss dringend gehandelt werden“, meinte gestern auch die kinder-, jugend- und familienpolitische Sprecherin der Linksfraktion in MV, Jacqueline Bernhardt. Sie forderte ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Armutsbekämpfung. Dazu gehörten unter anderem eine eigenständige Kindergrundsicherung, die gezielte Förderung der Teilhabe von Kindern sowie mehr Unterstützung von Alleinerziehenden. Laut Statistik lebten im Januar 2017 knapp 38 000 Kinder unter 15 Jahren in MV von Hartz IV. Binnen eines Jahres ging ihre Zahl nur um 200 zurück, obwohl die Erwerbslosigkeit um mehrere tausend Menschen abnahm. Die größten Armutsrisiken tragen demnach Erwerbslose, Alleinerziehende und kinderreiche Familien. Stark gestiegen ist das Armutsrisiko im Land auch für Rentner.