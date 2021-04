Kreml-Kritiker : Mitarbeiterinnen Nawalnys vor geplanten Demos festgenommen

Vor den geplanten Protesten und Demonstrationen in Moskau werden mehrere Stadtzentren in Russland abegeriegelt. Zwei enge Vertraute des Kreml-Kritikers Nawalny sind festgenommen.

Moskau | Vor neuen geplanten Protesten gegen die Inhaftierung des Kremlgegners Alexej Nawalny sind zwei enge Mitarbeiterinnen des Oppositionellen festgenommen worden. Seine Pressesprecherin Kira Jarmysch wurde laut ihrer Anwältin am Mittwochvormittag von Beamten in ihrem Hauseingang in Moskau aufgegriffen, als sie gerade einkaufen gehen wollte. Die Juristin...

