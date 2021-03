Trotz Corona-Lockerungen : Mobilität in Deutschland geht zurück

In welchem Radius sich die Menschen bewegen, scheint nicht nur von politischen Entscheidungen abzuhängen. Eine Analyse legt nahe, dass andere Faktoren eine große Rolle spielen.

Wiesbaden | Trotz der Corona-Lockerungen geht die Mobilität in Deutschland wieder zurück. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag berichtete, sank sie in der ersten Märzhälfte um 13 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenniveau im März 2019. Damit hat sich der Aufwärtstrend der zweiten Februarhälfte nicht fortgesetzt, wie das Amt auf Basis einer experimentelle...

