Nach Landtagswahl in Thüringen : Mohring schließt Zusammenarbeit mit Linkspartei nicht aus

28. Oktober 2019, 10:25 Uhr

«Die CDU in Thüringen ist bereit für Verantwortung, wie auch immer die aussehen kann und sollte», sagte Mohring vor Gremiensitzungen seiner Partei in Berlin. «Deswegen muss man bereit sein, nach diesem Wahlergebnis auch Gespräche zu führen. Ohne was auszuschließen, aber in Ruhe und Besonnenheit.»

Die Frage nach einem möglichen Modell könne er noch nicht beantworten, sagte Mohring. «Da brauchen wir alle Zeit zum Überlegen.» Die Wahl bedeute «einen deutlichen Einschnitt im politischen System in Deutschland. Und da muss man jetzt klug sein und nicht einfach sich in die Büsche schlagen.» Die abgewählte Regierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dürfe nicht einfach geschäftsführend weitermachen. «Sondern es braucht stabile Verhältnisse. Und wir werden dafür auch unseren Beitrag leisten.»

Mohring gab der Bundes-CDU und der großen Koalition eine erhebliche Mitschuld an den massiven Verlusten seiner Partei. «Die Bürger haben doch gestern deutlich gesagt, dass sie, so wie das läuft im politischen Deutschland, nicht einverstanden sind.» Die CDU dürfe nicht zulassen, dass die Spaltung des Landes über Thüringen hinaus gehe. Nötig seien nun Verantwortung, Mut zur Entscheidung, Klarheit in den Positionen, Diskursfähigkeit. «Und mich ärgert das, dass wir unsere gute Arbeit, die wir gemacht haben, nicht umsetzen können in Zustimmung, weil Berlin alles überlagert hat.»

Auf die Frage, welche Konsequenzen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ziehen sollte, antwortete er: «Das heißt zunächst erstmal nichts für jemand persönlich.» Es dürfe aber nicht weitergemacht werden mit erneuter Selbstbeschäftigung etwa in der Debatte über die Fortsetzung der Koalition oder deren Halbzeitbilanz.

Zahlen zur Wahl: - Wahlberechtigte: 1,73 Millionen Thüringer - Erstwähler: 75.000 - Stärkste Wählergruppe: Über-60-Jährige (716.000) - Stimmen: zwei - eine für den Direktkandidaten des Wahlkreises, eine für die Wahl der Landesliste einer Partei - Wahlkreise: 44 - Parteien mit eigener Liste: 18 - Listenkandidaten: 399, davon 113 Frau