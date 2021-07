Corona-Pandemie : Morddrohungen gegen Arzt wegen Impfangebots für Kinder

Ein trauriger Aspekt der Pandemie ist, dass Wissenschaftler und Ärzte häufiger als zuvor bedroht werden. Ein Arzt in Bayern sieht sich Aufforderungen zu Straftaten ausgesetzt, weil er Kinder impft.

Neu-Ulm | Nach Medienberichten über Corona-Impfungen für Kinder in einer Neu-Ulmer Praxis wird der betroffene Arzt in Internet-Netzwerken massiv bedroht. Die Kripo ermittelt wegen der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten sowie anderer Strafvorwürfe. „Es sind zahlreiche Fälle von Beleidigungen und Bedrohungen“, sagte Polizeisprecher Dominik Geißler am Mitt...

