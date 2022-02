Extremismus : Mutmaßlicher Islamist wegen Terrorplanung vor Gericht

Die Attacke sollte die Dimension von Terroranschlägen haben, wie sie die Menschen in Europa bereits erschüttert hatten. Doch der Mann wird vorher festgenommen. Nun steht der mutmaßliche Islamist vor Gericht.

Wegen der mutmaßlichen Planung eines islamistischen Terroranschlags steht ein 29-Jähriger in Berlin vor Gericht. Der Mann soll laut Anklage 2019 konkrete Anschlagspläne verfolgt haben, um möglichst viele Menschen zu töten oder zu verletzen. Seine Festnahme im November 2019 habe die Umsetzung der Tat verhindert, so die Staatsanwaltschaft am Mittwoch be...

