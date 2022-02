Politik : Nabu: Erneut in Hamburg mehr Bäume gefällt als nachgepflanzt

In Hamburg sind nach Angaben des Nabu erneut deutlich mehr Bäume gefällt worden, als Nachpflanzungen geplant sind. So seien seit dem 1. Oktober vergangenen Jahres fast 1000 Straßenbäume der Kettensäge zum Opfer gefallen, teilte die Umweltorganisation am Montag mit. Für etwa ein Viertel von ihnen seien bislang keine Nachpflanzungen vorgesehen. Besonders gravierend ist aus Sicht des Nabu der Verlust von rund 200 besonders alten und damit besonders großen Bäumen.

Erfreulich sei jedoch, dass der Straßenbaumbestand seit 2018 wieder leicht zunehme, auch wenn das Defizit im Vergleich zu 2009 immer noch etwa 7000 Bäume betrage. Laut Straßenbaumkataster gab es Ende 2019 in Hamburg knapp 225.000 Straßenbäume, von denen etwa 40 Prozent mindestens 50 Jahre alt und etwa 6 Prozent mindestens 100 Jahre alt waren. „Nicht nu...

