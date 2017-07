Wasserwerfereinsatz : Nach G20-Ende: Neue Zusammenstöße in Hamburg

vergrößern 1 von 3 Foto: Axel Heimken 1 von 3





Die Beamten wurden mit Flaschen und anderen Gegenständen beworfen. Umstehende beleidigten die Polizisten. Auch mehrere Böller wurden geworfen.

In der Schanze haben sich wieder Hunderte versammelt. Die Polizei sprach von etwa 600 Menschen, die sich auf dem Neuen Pferdemarkt und in der Straße Schulterblatt aufhielten, wo es am Vorabend zu den Krawallen gekommen war.

Zunächst sei alles ruhig gewesen, sagte ein Polizeisprecher, dann sei es im Bereich Neuer Pferdemarkt zu Angriffen auf Einsatzkräfte aus einer größeren Personengruppe heraus gekommen. Die Polizei meldete mehrere Festnahmen.

In der Nacht zum Samstag war es vor allem im Schulterblatt zu schweren Krawallen und Plünderungen von Geschäften gekommen. Die Randalierer hatten zunächst mehrere Stunden lang freie Hand, bis die Polizei mit einem massiven Aufgebot samt Spezialkräften einrückte.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 23:22 Uhr