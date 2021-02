Israels Regierungschef : Netanjahu bestreitet Vorwürfe in Korruptionsprozess

Zigarren, Schmuck und rosa Champagner: Der Hang Netanjahus und seiner Frau zum Luxus ist kein Geheimnis. Fast neun Monate nach Prozessbeginn muss der Regierungschef erneut vor Gericht. Der 71-Jährige sieht eine von Polizei und Staatsanwaltschaft „fabrizierte“ Anklage.

Jerusalem | Fast neun Monate nach Beginn des Korruptionsprozesses gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu ist der 71-Jährige wieder vor Gericht erschienen. In Begleitung seiner Anwälte kam er am Montag in den Saal in Jerusalem und trug dabei weg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.