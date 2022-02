Minneapolis : Neue Kritik an US-Polizei nach Tod eines Schwarzen

Die Tötung von George Floyd vor fast zwei Jahren in Minneapolis löste in den USA massive Proteste aus. Nun wird in der Großstadt erneut ein Schwarzer bei einem Polizeieinsatz getötet.

Der Tod eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz in der US-Metropole Minneapolis hat in den Vereinigten Staaten neue Bestürzung ausgelöst. Der 22-Jährige wurde am Mittwoch von Beamten erschossen, die aufgrund eines Durchsuchungsbefehls seine Wohnung betraten. Bürgermeister Jacob Frey verkündete am Freitag den Stopp solcher Praktiken, bei denen sich di...

