Ukraine-Krieg : Neue Verhandlungsrunde Moskaus und Kiews am Montag

Während die Kampfhandlungen andauern gehen die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine zu Wochenbeginn weiter. Ein Treffen der beiden Staatschefs lehnt der Kreml weiterhin ab.

Unterhändler der Ukraine und Russlands haben für Montag eine neue Verhandlungsrunde per Videoschalte vereinbart. Schon am Morgen wollten die beiden Teams die Gespräche aufnehmen, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak der Agentur Unian. „Zuletzt haben Arbeitsgruppen beider Seiten intensiv gearbeitet.“ Am vergangenen Montag waren di...

