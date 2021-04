Regierung : Niederlande: Rutte kämpft um politische Zukunft

Zehn Jahre schon ist Mark Rutte Ministerpräsident der Niederlande. „Teflon-Premier“ wird er genannt, weil Probleme angeblich an ihm abgleiten. Doch nun bringt ihn eine Unwahrheit in Not.

Den Haag | Gut zwei Wochen nach der Parlamentswahl in den Niederlanden ist der Wahlsieger und amtierende Ministerpräsident Mark Rutte in große Bedrängnis geraten. Der konservative Regierungschef hatte das Parlament falsch informiert und den Eindruck erweckt, einen unbequemen Kritiker, den Abgeordneten Pieter Omtzigt, loswerden zu wollen. In einer turbulent...

