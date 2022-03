Corona-Pandemie : Niedersachsen nimmt Kurs auf zahlreiche Corona-Lockerungen

2G oder 3G sollen in Kürze der Vergangenheit angehören. Die Landesregierung hatte immer wieder deutliche Kritik am Kurs des Bundes geführt. Nun sind dem Bundesland in vielen Fällen die Hände gebunden. Eine Regelung könnte dies ändern, davon will man derzeit aber nicht Gebrauch machen.

Bereits in wenigen Tagen fallen in Niedersachsen wie auch in den meisten anderen Bundesländern voraussichtlich zahlreiche Corona-Maßnahmen. Laut Landesregierung kann das Bundesland von Sonntag an nur noch in wenigen Bereichen sehr niedrigschwellige Maßnahmen verbindlich anordnen, das betrifft etwa das Tragen einer Maske im Personennahverkehr oder die T...

